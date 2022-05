Down sendromlu sporcunun hedefi olimpiyatlar

Erzincan'da 9 yıl önce başladığı artistik cimnastikte altı kez üst üste Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki down sendromlu Birkan Baran Kurutaş, azmi ve başarılarıyla takdir topluyor.



Cimnastik antrenörü Süleyman Perçem'in okullarda öğrenciler arasından yetenek taraması yaptığı sırada keşfettiği Kurutaş, ailesinin de desteğiyle 9 yıl önce artistik jimnastik sporuna başladı. Bu branşta kısa sürede yeteneği ve azmi ile dikkati çeken Kurutaş, çalışmaların ardından katıldığı Özel Sporcular Türkiye Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda üst üste 6 kez kez Türkiye Şampiyonu oldu.



Başarısıyla milli takıma seçilen Kurutaş, bu yıl ağustos ayında Finlandiya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanmayı hedefliyor.



Kurutaş, antrenörü Süleyman Perçem ile Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Fabrikası Salonu'nda haftanın 6 günü antrenman yapıyor. Özel Sporcular Down Milli Takım Antrenörü Süleyman Perçem, AA muhabirine, özel sporcuyla 9 yıldır çalıştığını söyledi.



"Bayrağımızı gururla dalgalandıracağına inanıyorum"



Sporcunun 6 kez üst üstte Türkiye şampiyonu olmasının ardından milli takıma seçildiğini ifade eden Perçem, şöyle konuştu:



"Dünya şampiyonluğu için çalışmalarımıza başladık. İnşallah Birkan'dan artistik cimnastikte atlama masası ve kulplu beygirde madalya bekliyoruz. Birkan'daki duygusallık bizim aramızda da farklı bir bağ oluşturdu. Bir sporcu, hoca ilişkisi değildi bir arkadaş gibi olduk. Birkan antrenmanlara da azimli bir şekilde geliyor. Finlandiya'da yapılacak olan dünya şampiyonluğuna haftanın 6 günü, günlük yaklaşık 2 saat aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birkan'ın dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine ve bayrağımızı burada gururla dalgalandıracağına inanıyorum."



Perçem, özel çocukların da hayatında mutlaka bir spor branşı ile ilgilenmelerini tavsiye ederek, Birkan'ın başarılarıyla örnek olduğunu anlattı.



Birkan Baran Kurutaş ise dünya şampiyonasında başarılı olacağını aktardı.



Dedesi Şevki Kurutaş da özel çocuklara sahip çıkılmasını istedi. Birkan'ın çok çalışkan olduğunu ve sporcu çok sevdiğini dile getiren Kurutaş, "Benden özellikle her gün kendisini spora götürmemi istiyor. Ben başta Süleyman ve Seda hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim çocuğumuz üzerinde 9 yıldır büyük emekleri var. Allah onlardan razı olsun. Aileler mutlaka özel çocuklarımızın ellerinden tutsunlar. Bu çocuklar çok özel ve duygusal çocuklar. Yapamayacakları ve başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Ben yapılacak dünya şampiyonasında çocuğumun madalya kazanacağına ve birçok kişiye de örnek olacağına inanıyorum." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ