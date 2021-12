Down sendromlu milli atlet yeni başarılar peşinde!

Avrupa ve dünya şampiyonaları ile spor oyunlarında dereceleri bulunan özel sporcu Münevvere Yılmaz'ın azmi, zorlu şartlardan etkilenmiyor.



Down sendromlu milli atlet Yılmaz, spor tutkusu ve azmiyle çevresinde örnek gösteriliyor. Başarılı milli sporcu, şampiyonalara hazırlanırken hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor, olumsuz hava koşullarında dahi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Milli sporcu Yılmaz, 2012'de Portekiz'de gülle atmada dünya 3'üncülüğü, 2013'te İtalya'da gülle atmada Avrupa şampiyonluğu ile 800 metre koşu ve bayrak yarışında Avrupa 3'üncülüğü, 2014'te Portekiz'de gülle atmada dünya şampiyonluğu, 800 metre koşu ve bayrak yarışında dünya 3'üncülüğü, 2016'da İtalya'da 1500 metre koşuda dünya 3'üncülüğü, 2019'da İstanbul'da Avrupa Açık Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada 1'incilik, 60 ve 200 metre koşuda 2'ncilik, uzun atlamada 3'üncülük, aynı yıl Finlandiya'da gülle atmada Avrupa 1'inciliği, cirit atma ve 1500 metre koşuda Avrupa 2'nciliği, 800 metre koşuda da Avrupa 3'üncülüğü elde etti.



Münevvere Yılmaz, AA muhabirine, kışın gelmesiyle ortaya çıkan olumsuz hava koşullarına aldırmadan antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.



Sporu çok sevdiğini belirten Yılmaz, "14-24 Mart'ta da Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'ndan sonra inşallah Türk bayrağımızı dalgalandıracağız. İstiklal Marşı'mızı okutacağız." diye konuştu.



Anne Yılmaz: "En büyük ceza, antrenmana götürmeme cezasıdır"



Münevvere'nin annesi Hanife Yılmaz, sporu çok seven ve milli sporcu olmayı başaran kızıyla gurur duyduğunu aktardı.



Münevvere'nin spor yapmadığı zaman hastalandığını belirten Yılmaz, "Çalışmalarımız gayet güzel geçiyor. Antrenmanlarımızı devamlı yapıyoruz. Münevvere Eklim ayında İtalya'nın Ferrara kentine gitti. Oradan da altın madalyayla döndü." dedi.



Gayretli çalışmalarla güzel başarılar elde ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu: "Münevvere, 1500 metrede Avrupa rekoru kırdı. Down sendromlu çocuklarımızı yürütmesi bile zorken, biz Avrupa rekoru kırdık. Yani mutluyuz, gururluyuz. Münevvere'nin hayatını spor olmadan düşünemiyorum. Çünkü Münevvere'ye verebileceğimiz en büyük ceza, antrenmana götürmeme cezasıdır, evde kalma cezasıdır. Azim, istek, hırs var. Allah nasip ederse 14-24 Mart'ta Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Arkasından temmuz ayında da Çek Cumhuriyeti'nde Dünya Şampiyonası var. Münevvere, çalışmalarda çok hevesli."



Milli sporcunun 10 yıldır antrenörlüğünü yapan Oğuz Özavar da Münevvere'yle yağmur çamur, kar fırtına demeden her gün antrenman yaptıklarını kaydetti.



Özel sporcunun başarısının arkasında düzenli antrenman yapmasının olduğunu dile getiren Özavar, "365 gün antrenman yapıyoruz diyebilirim. Münevvere 1,5 ay önce 1500 metrede Avrupa rekoru kırdı İtalya'da. Rekortmen bir sporcu. İmkan verildiği zaman özel çocuklarımızın neler yapabileceğinin örneği Münevvere'dir. Münevvere şimdiye kadar 4 altın, bir gümüş madalya kazandı. Cirit atma dalında da 12 santim ile Avrupa rekorunu kaçırdı."





İLGİLİ VİDEO