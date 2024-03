Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı, Trisome Oyunları'nda zirve için hazır

Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı, Antalya'da gerçekleştirilecek Trisome Oyunları'nda kürsünün zirvesinde yer alarak, İstiklal Marşı'nı okutmak için hazırlıklarını tamamladı.



Antalya'da 19-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek Trisome Oyunları'nın hazırlıkların ıAnkara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'ndeki spor salonunda tamamlayan Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı'nın antrenörleri Fatma Yütük ile Kemal Yaşkafa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Trisome Oyunları'nın özel sporcular için olimpiyat niteliğinde olduğunu belirten Fatma Yütük, "Kampımızı çok güzel şekilde tamamladık. Oyunlara 5 kadın, 5 erkek sporcumuzla hazırız. Dört yılda bir düzenlenen, down sendromlular için dünyanın en önemli spor oyunlarına ev sahipliği yapacağız. Antalya'da inşallah güzel madalyalar kazanacağız. Ankara Üniversitesi Rektörü'müze, burada çalışanlara çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız hiçbir sorun yaşamadan gayet mutlu bir şekilde kamplarını yaptı." diye konuştu.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun koordinesinde çeşitli illerde kamp yaptıklarını ve oyunlara hazır olduklarını belirten Yütük, Antalya'da özel masa tenisi sporcuları Melih Işık, Mehmet Yasin Bayraktar, Ecrin Ercan, Hale Cansu Öge, Salihcan Öztankal, Zeynep Tuncer, Erman Çetiner, Merve Peker, Benay Balcı ve Taygun Arı ile madalya kovalayacaklarını söyledi.



Sporcularının Samsun, Çorum, Zonguldak, Tekirdağ Çorlu, Antalya ve Bursa'dan milli takıma katıldıklarını belirten Yütük, "Her gün çift antrenmanla kampımızı yaptık, çok güzel çalıştık. Antalya'da ailelerimiz de izleyecek. Onların da desteğiyle madalyaları toplayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.



- Yaşkafa: "Tüm madalyalara talibiz"



Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Kemal Yaşkafa, özel sporcularla milli takımda altı yıldır görev yaptığını belirterek, "Daha önce biz Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda madalyaları topladık. Burada kampımızın son günlerini de başarılı bir şekilde geçirdik. Down sendromlular masa tenisi olarak İtalya'da Avrupa şampiyonumuz, ikincimiz, üçüncümüz çıkmıştı. Şimdi de Antalya'daki Trisome Oyunları'nda, dünyada en çok katılımın olduğu bu organizasyonda tüm madalyalara talibiz." şeklinde konuştu.



Masa tenisi için Antalya'ya 13 ülkeden 48 sporcunun kayıt yaptırdığını aktaran Yaşkafa, "Oyunların Antalya'da olması bizim için büyük bir avantaj. Halkımızı bu çocuklara destek olmaya davet ediyoruz. Bu çocukların desteğe ve motivasyona inanılmaz ihtiyaçları var. Antalya'da sporcularımızın, Türk halkının da desteğini yanlarında hissettikleri zaman tüm madalyaları alacağına inanıyorum." açıklamasını yaptı.



Türkiye Şampiyonası'ndaki derecelerine göre milli takıma yeni sporcular eklediklerini dile getiren Yaşkafa, "Burada yarışanlar, down sendromlular arasında Türkiye'nin en iyi 5 kız ve 5 erkek sporcusu. Onlar da milli takıma hak ederek geldiler." değerlendirmesinde bulundu.



Sporculardan Melih Işık, masa tenisine ortaokulda başladığını kaydederek, "Antalya'da madalya alacağım. Annem ve babam da beni izlemeye gelecek. Madalyayı alınca anneme de babama da sarılırım." dedi.



İtalya'da Avrupa şampiyonu olan ay-yıldızlı sporculardan Merve Peker, "İnşallah Antalya'da da dünya şampiyonu olacağım. Annem, babam ve kardeşim izlemeye gelecek. Madalya kazanıp onlara sarılacağım." şeklinde konuştu.



Yaklaşık sekiz yıldır masa tenisi oynayan Salihcan Öztankal, Antalya'da altın madalya kazanmak için mücadele edeceğini belirtti. Ecrin Ercan ve Hale Cansu Öge de Antalya'da ailelerinin de desteğiyle madalya kazanmak istediklerini söyledi.



- Kurt: "32 ülkeden 800'ün üzerinde sporcu, antrenör ve idareci katılacak"



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, "İnşallah 19-26 Mart tarihlerinde 2024 Trisome Oyunları'na Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Şu an son başvurular ve müsabaka programları hazırlanıyor. Organizasyona toplam 8 branşta 32 ülkeden 800'ün üzerinde sporcu, antrenör ve idareci katılacak. Biz de 8 branşımızın kamplarını muhtelif illerde sürdürüyoruz. Burada Ankara Üniversitesi Rektörümüz Sayın Necdet Ünüvar'ın ev sahipliğinde masa tenisi kampımızı yaptık. Hedefimiz Antalya'da Trisome Oyunları'nda 8 branşta da madalyaları toplamak." diye konuştu.



Kurt, takım sporlarında da şampiyonluklar kazanmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Federasyon amacımız, var olan sporcularımızı milli takıma kazandırırken, altyapıdan da yeni sporcular yetiştirmek. Buradaki sporcularımızın yarısından fazlası ilk defa milli formayı giydiler. Bu etkinlikte milli formayı giyen özel sporcularımızın ailelerine, antrenörlerine, kulüplerine teşekkür ediyorum. Hocalarımız bir anne ve baba gibi her zaman sporcularımızla beraber. Onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca 81 ilde 730 kulüpte 100 binin üzerinde çocuğa spor yaptıran bir federasyonuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza, özel sporcuların Avrupa ve dünyada rekorlar kırarak madalyalar kazanmasındaki süreç için de başkanımız Birol Aydın ile yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum."









