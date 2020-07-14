Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe cevabı

Dorukhan Toköz, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddiaların ardından instagram hesabından paylaşımı yaptı

Haber; Sporx.com
Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe cevabı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2020 14:06
Beşiktaş'ta sakatlığının ardından formasına kavuşamayan Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe ile anlaştığı iddia ediliyordu. Genç oyuncunun kadroya alınmama sebebi de bu transfer olarak gösterilirken cevap gecikmedi.

Fenerbahçe dedikoduları hakkında şu ana kadar hiçbir yorumda bulunmayan Dorukhan Toköz, iddiaların alevlenmesi üzerine Instagram'dan paylaşımda bulundu.

Üzerinde siyah beyazlı forma olduğu fotoğrafa "Sus" ve "Kartal" emojileri bırakan 24 yaşındaki futbolcu, böyle bir şey olmadığını ifade etti.

Dorukhan Toköz bu sezon ligde 6 karşılaşmada oynarken, son olarak 6 Ekim 2019'da Alanyaspor karşısında şans bulmuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için