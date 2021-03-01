Dorukhan Toköz Malatyaspor için hazır kıta

Beşiktaş'ın tecrübeli ön liberosu Dorukhan Toköz, bu sezon 20 lig mücadelesinde forma giyse de daha çok rotasyon oyuncusu olarak görev yapmıştı.



Salı günü Yeni Malatyaspor'la oynanacak mücadeleye de kulübede başlaması beklenen deneyimli isim, ilk 11'de oynayacakmış gibi kendisini hazır tutuyor.



Bu sezon siyah beyazlı formayı ligde 20 kez giyen Dorukhan, 3 asiste imza attı



