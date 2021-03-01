Dorukhan Toköz Malatyaspor için hazır kıta

Yeni Malatyaspor'la oynanacak mücadeleye de kulübede başlaması beklenen Dorukhan maça çıkmaya ise hazır durumda bulunuyor

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Dorukhan Toköz Malatyaspor için hazır kıta
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01 Mart 2021 11:16
Beşiktaş'ın tecrübeli ön liberosu Dorukhan Toköz, bu sezon 20 lig mücadelesinde forma giyse de daha çok rotasyon oyuncusu olarak görev yapmıştı.

Salı günü Yeni Malatyaspor'la oynanacak mücadeleye de kulübede başlaması beklenen deneyimli isim, ilk 11'de oynayacakmış gibi kendisini hazır tutuyor.

Bu sezon siyah beyazlı formayı ligde 20 kez giyen Dorukhan, 3 asiste imza attı



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