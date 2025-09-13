Almanya 1. Bundesliga'nın 3. haftasında Heidenheim ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Voith-Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund 2-0 kazandı.
Heidenheim, 22. dakikada Budu Zivzivadze'nin direkt kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.
Serhou Guirassy, 34. dakikada Dortmund'u öne geçirdi. Maximilian Beier, 45+6. dakikada maçın skorunu belirledi.
Milli futbolcumuz Salih Özcan, 74. dakikada Ryerson'un yerine oyuna dahil oldu.
Dortmund, bu sonuçla 3 maçta 7 puana ulaştı. Heidenheim ise 3 hafta sonunda puanla tanışamadı.
Gelecek hafta Dortmund, Wolfsburg'u ağırlayacak. Heidenheim ise Hamburg deplasmanında ilk puanını arayacak.
