Doğukan: 'Nuri Şahin, bana benden fazla inandı'

Antalyaspor'da bu sezonun öne çıkan isimlerinden Doğukan Sinik, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası konuştu.



Maçı değerlendiren genç futbolcu, "Bugünle ilgili söyleyeceğim en güzel şey stadyumun dolu olması. Demek ki güzel şeyler yapmışız. Sezona genel olarak bakacaksak, samimi söylüyorum çok güzel bir aile olduk. Unutamayacağım sezonlardan biri. Hocamızla güzel bir çıkış yakaladık. Keyifli bir sezon geçirdik. İnşallah devamı gelir." dedi.



Nuri Şahin ile yakaladıkları çıkış ve genç hocanın kendisi üzerindeki etkisi sorulan Doğukan, "Hocamız bana çok inandı. Bana benden daha çok inandı. Onu utandırmadığım için mutlu ve gururluyum. Benim için çok özel dokunuşları oldu. En belirgin olan şey bana inanması." şeklinde konuştu.





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