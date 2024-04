Doğukan Kilcioğlu: 'Performansımın üzerine koymaya çalışıyorum'

Atletizmde Türkiye şampiyonlukları bulunan 23 yaşındaki Doğukan Kilcioğlu, uluslararası arenadaki ilk altın madalyasına mayıs ayındaki Balkan Şampiyonası'nda ulaşmayı hedefliyor.



Zonguldak'ta yaşayan milli atlet, son olarak Türkiye Üniversiteler Salon Şampiyonası'nda 60 metre engellide birincilik, Büyükler Salon Şampiyonası'nda ise 60 metre engellide üçüncülük elde etti.



Başarısını uluslararası arenaya taşımak için antrenörü Utku Duman eşliğinde antrenman yapan Doğukan Kilcioğlu, 18-19 Mayıs'ta İzmir'deki "Olimpik Deneme Yarışması"nda derece elde edip, 25-26 Mayıs'ta yine İzmir'de gerçekleştirilecek "Balkan Şampiyonası"nda ay-yıldızlı formayla ilk altın madalyasına ulaşmak istiyor.



Almanya'da 2025'te yapılacak "Dünya Üniversiteler Şampiyonası"nda da yer almak isteyen Doğukan'ın antrenmanlarını yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de sporcuya organizasyonlar öncesi moral veriyor.



"Derecelerimi geliştirmek istiyorum"



Milli atlet Doğukan Kilcioğlu, AA muhabirine, kış sezonunu en iyi şekilde tamamladıklarını söyledi.



Kış ile yaz sezonu arasında çok fazla zaman farkının bulunmadığına değinen Doğukan, "Bu süreçte antrenmanlarımıza ara vermeden devam ettik. Mayıs ayında deneme yarışları, Balkan ve Türkiye şampiyonaları gibi organizasyonlarla sezonum devam ediyor. Mayıstan ağustosa kadar süreç bu şekilde devam edecek." diye konuştu.



Doğukan Kilcioğlu, uzun vadede hedeflerinin bulunduğunu anlatarak, "Derecelerimi geliştirmek istiyorum. Her zaman kendimle rekabet içerisindeyim, performansımın üzerine koymaya çalışıyorum. Balkan şampiyonluğu ve uluslararası yarışmalarda dereceler alarak ülkemi temsil etme hedeflerim var." ifadelerini kullandı.



Çıtayı her yıl biraz daha yukarı çıkararak çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Doğukan, "Benim için hiçbir sene bir önceki yıldan kötü olmadı. Her yıl biraz daha üzerine koyarak ve yükselerek devam ediyorum." dedi.



Doğukan Kilcioğlu, antrenmanları haftanın belirli günleri tek ve çift olarak yaptığını, yoğun ve yorucu idman programında performans anlamında güzel sonuçlar elde ettiğini sözlerine ekledi.



"Doğukan'ın performansı her yıl üzerine koyarak ilerliyor"



Milli sporcunun antrenörü Utku Duman, yaz sezonunda ilk hedeflerinin, Balkan Şampiyonası'nda kadroya girerek ülkeyi temsil etmek olduğunu bildirdi.



Asıl hedeflerinin ise gelecek yıl Almanya'da yapılacak "Dünya Üniversiteler Şampiyonası" olduğunu anlatan Duman, "Bütün hazırlıklarımız bu yönde. Hedefimiz, Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda katılarak, orada madalya almak." dedi.



Duman, atletizmde asıl performans yaşının 25-27 olduğuna işaret ederek, "Sporcuyu bu yaşlara kadar taşıyabilirsek performansını asıl o zaman göstermiş oluyor. Küçükler ve yıldızlar kategorisinde Doğukan çok başarılı değildi. Başarılı olduğu kısım gençler ve büyükler kategorisine geçiş aşamasıydı, çünkü planlamamız o şekildeydi." ifadelerini kullandı.



Erken yüklenme yerine yaş grubuna uygun antrenman yaparak bu zamana geldiklerini vurgulayan Duman, şunları kaydetti:



"O yüzden birçok rakibi atletizmi bırakırken Doğukan'ın performansı her yıl üzerine koyarak ilerliyor. Bu da uzun vadede hedeflediğimiz bir şeydi. Zaten bireysel sporcuyla çok ileri gitmek istediğinizde 10-15 yıllık plan yapmanız lazım. Bu planı da sporcuyla uygulayabilirseniz başarı her yıl artıyor."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU