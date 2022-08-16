Doğukan Demirceylan, yarı finale yükseldi

Erzurum'daki Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Doğukan Demirceylan yarı finale çıktı.

Haber; AA
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Doğukan Demirceylan, yarı finale yükseldi
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16 Ağustos 2022 22:19
Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın beşinci gününde,Türkiye'yi kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcu temsil etti.

Cengizhan Akçimen Ukraynalı rakibi Artemenko Serhii, Ahmetcan İmre İskoç rakibi Jacob Naismith, Batu Baş Ermeni rakibi Hayk Ghahramanyan, Doğukan Demirceylan ise Hırvat rakibi Sime Vuletec ile karşılaştı.

Müsabakalar sonunda rakibini yenen milli sporcu Demirceylan yarı finale yükseldi.

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