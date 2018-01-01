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Doğu takımları, Wall'un döneceğine inanıyorlar

Doğu Konferansı ekiplerinin, 2019-20 sezonu devam ettiğinde Washington Wizards yıldızı John Wall'un oynayacağını düşündükleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Doğu Konferansı ekiplerinin, 2019-20 sezonu devam ettiğinde Washington Wizards yıldızı John Wall'un oynayacağını düşündükleri iddia edildi.

Wizards için playofflar ulaşılabilir konumda olduğundan, bazı takımlar sezonun yeniden başlamasıyla Wall'nin sahada olacağına inanıyor.

Wall, Aralık 2018'den bu yana, aşil tendonunun kopması nedeniyle basketbol oynamamıştı ve hem kendisi, hem de takım, bu yıl oynayamayacağını söylemişlerdi.

Bununla birlikte, SNY TV'den Ian Begley, NBA'in sezona dönüş planının bir parçası olarak Orlando'ya giden bazı Doğu Konferansı ekiplerinin, Wall'ın geri dönmesini beklediğini bildirdi:

"Wizards ve John Wall, 2019-20'de geri dönmeyeceğini söylediler, ancak Orlando'ya gitmeyi bekleyen bazı Doğu Konferansı ekipleri, sezon yeniden başladıktan sonra Wall sahaya dönebilir gibi düşünüyor. Wall, Aralık 2018'den beri oynamadı."

DC ekibi, NBA takım sahiplerinin ligdeki 30 takımdan 22'sini içerecek bir planı kabul ettiklerini açıklaması sonrası, playoff mücadelesinde yeni bir şans bulan takımlardan olmuştu.


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