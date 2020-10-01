Doc Rivers, 76ers yönetimi ile bir araya geldi!

Boşta olan antrenör Doc Rivers'ın, Josh Harris ve David Blitzer de dahil olmak üzere Philadelphia 76ers yönetimiyle, takımın koçluk işi hakkında dün akşam Philadelphia'da bir araya geldiği bildirildi.



Rivers'ın, Çarşamba günü erken saatlerde genel menajer Elton Brand ile sanal bir oturumda görüştüğü ve Brand'in, Rivers ve 76ers yönetimi ile yapılan toplantıya da katıldığı açıklandı.



ESPN'e göre Mike D'Antoni ve Tyronn Lue gibi diğer üst düzey adayların da Brand ve yönetim ile tanıştığı ve Sixers'ın Rivers müsait olana kadar bu ikisi arasında karar vermeye hazır olduğu belirtildi.



Sixers için odak noktasının, Rivers ve D'Antoni olduğu ve bu hafta bir karara varılmasının beklendiği söylendi.



Rivers ve LA Clippers, koç olarak yedinci sezonunun ardından, Batı Konferansı yarı finallerinde Denver Nuggets tarafından NBA playoff'larından sürpriz bir şekilde elenmesinin ardından, Pazartesi günü yollarını ayırmıştı. Rivers'ın kontratının bitimine iki yılı kalmıştı.



LUE, CLIPPERS İŞİ İÇİN GÜÇLÜ BİR KONUMDA



Clippers asistan koçu Lue'nun, Los Angeles'taki koçluk işini almak için güçlü bir konumda olduğu, ancak ekibin bir arama yapmayı sürdüreceği kaydedildi.



Lue'nun, Clippers'ın aradığı birçok niteliğe sahip olduğu belirtildi: bir şampiyonluk kazanması; birden fazla NBA final serisinde yer alması ve Cleveland'da LeBron James'e koçluk yaparak işin getirdiği baskıları anlaması.



ESPN'e göre, Lue'nun New Orleans Pelicans ile başantrenörlük pozisyonu hakkında da görüşmesi bekleniyor.



