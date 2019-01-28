Djokovic'in yeri değişmedi, Osaka zirveye çıktı

Kadınlarda Osaka zirvede

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ardından açıklanan dünya klasmanında, erkeklerde Sırp Novak Djokovic zirvedeki yerini korurken, kadınlarda Japon Naomi Osaka birinci sıraya çıktı.Elde ettiği 7. şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu kıran Djokovic, Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında, puanını 10 bin 955'e çıkararak birinciliğini sürdürdü.Djokovic'in finalde 3-0 yendiği Rafael Nadal, 2. sıradaki yerini korurken, unvanını korumaya geldiği Avustralya Açık'a 4. turda veda eden Roger Federer, 3'üncülükten 6'ncılığa geriledi.Birer basamak yükselen isimlerden Alexander Zverev 3'üncü, Juan Martin del Potro 4'üncü, Kevin Anderson ise 5. sırada yer aldı.Avustralya Açık elemelerinin 2. turunda turnuva dışında kalan milli tenisçi Cem İlkel, 4 basamak çıkarak 250. sıraya yerleşti.1 (1) - Novak Djokovic (Sırbistan): 10 bin 955 puan2 (2) - Rafael Nadal (İspanya): 8 bin 3203 (4) - Alexander Zverev (Almanya): 6 bin 4754 (5) - Juan Martin del Potro (Arjantin): 5 bin 605 (6) - Kevin Anderson (Güney Afrika): 4 bin 8456 (3) - Roger Federer (İsviçre): 4 bin 6007 (9) - Kei Nishikori (Japonya): 4 bin 1108 (8) - Dominic Thiem (Avusturya): 3 bin 9609 (10) - John Isner (ABD): 3 bin 15510 (7) - Marin Cilic (Hırvatistan): 3 bin 140ABD Açık'tan sonra Avustralya Açık'ı da kazanarak dikkatleri üzerine çeken Naomi Osaka, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında, 7 bin 30 puanla zirveye yerleşti. 21 yaşındaki Japon sporcu Osaka, dünya klasmanında 1 numaraya çıkan ilk Asyalı tenisçi olarak tarihe geçti.Beş yıl sonra ilk grand slam finalini oynayan Petra Kvitova, 4 sıra birden atlayarak 2'nciliğe yükseldi.Avustralya Açık'a dünya 1 numarası olarak gelen Simona Halep, 4. turda elenmesi sonrası 3. sıraya geriledi. Turnuvaya 3. turda veda eden 2018 şampiyonu Caroline Wozniacki de 9'unculuğa düştü.Kadınlar dünya klasmanında Türk tenisçiler arasında en üst noktadaki Başak Eraydın 189, Avustralya Açık'ta ana tabloya kalamayan Pemra Özgen ise 238. sırada yer aldı.1 (4) - Naomi Osaka (Japonya): 7 bin 302 (6) - Petra Kvitova (Çekya): 6 bin 2903 (1) - Simona Halep (Romanya): 5 bin 5824 (5) - Sloane Stephens (ABD): 5 bin 3075 (8) - Karolina Pliskova (Çekya): 5 bin 1006 (2) - Angelique Kerber (Almanya): 4 bin 9657 (7) - Elina Svitolina (Ukrayna): 4 bin 9408 (9) - Kiki Bertens (Hollanda): 4 bin 4309 (3) - Caroline Wozniacki (Danimarka): 3 bin 56610 (11) - Aryna Sabalenka (Belarus): 3 bin 485