Djokovic çeyrek finale yükseldi

Nadal korta çıkacak

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Rus Daniil Medvedev'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günü, dünya 1 numarası Djokovic ile 15 numaralı seribaşı Medvedev arasındaki tek erkekler 4. tur maçıyla tamamlandı.Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 3 saat 15 dakika süren karşılaşmada Medvedev'i 6-4, 6-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.Tek erkeklerde günün diğer bir maçında 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, 23 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta karşısında 6-7, 4-6, 7-6, 6-4 ve 7-6 biten setler sonucu 3-2 galip gelerek çeyrek finale çıktı.Erkeklerde 28 numaralı seribaşı Fransız Lucas Pouille, 11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric'i 6-7, 6-4, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek son 8 arasına kaldı.Kariyerinde 14 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ile eşleşti. Pouille ise 16 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic'in rakibi oldu.Yarınki çeyrek final maçlarında erkeklerin 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, ABD'li Frances Tiafoe ile karşılaşacak.Tek erkeklerde ayrıca 14 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile 22 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut mücadele edecek.Kadınlarda ise 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty ve Rus Anastasia Pavlyuchenkova ile ABD'li Danielle Collins yarı finale kalabilmek için korta çıkacak.