Djokovic, 2-0'dan geri döndü

Novak Djokovic, Wimbledon çeyrek finalinde Jannik Sinner'ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Djokovic, 2-0'dan geri döndü
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05 Temmuz 2022 19:19
Wimbledon tek erkekler çeyrek final karşılaşmasında Novak Djokovic ile Jannik Sinner karşı karşıya geldi.

Djokovic, setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Wimbledon'da yarı finale yükseldi.

Setler:

Djokovic 5-7 Sinner
Djokovic 2-6 Sinner
Djokovic 6-3 Sinner
Djokovic 6-2 Sinner
Djokovic 6-2 Sinner

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