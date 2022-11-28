Diego Rossi'ye İtalya'dan talip!

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye İtalya'dan bir talip çıktı.



İtalyan basınında yer alan haberde, Torino'nun, Dünya Kupası için verilen araya kadar ligde sadece 16 gol attığı ve hücum hattında sadece Antonio Sanabria'nın olduğu belirtildi. Torino'nun bu nedenle, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istediği ve Diego Rossi ile ilgilendiği aktarıldı.



24 yaşındaki futbolcunun, Uruguay'ın yanı sıra İtalyan pasaportu taşımasının Torino'nun transfer isteğini arttıran bir etken olduğu kaydedildi.



Öte yandan Ivan Juric'in ekibinin Fenerbahçe'den izlediği tek ismin Diego Rossi olmadığı ve Joao Pedro'yu da takip ettiği öne sürüldü.





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