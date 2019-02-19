Galatasaray'da forma giydiği maçlarda ortaya koyduğu etkisiz performansla dikkatleri üzerine çeken Diagne için eleştirel yorumlar gelmeye devam ediyor.Sabah Gazetesi'nin iki yazarı Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Diagne'yi değerlendirdi.Belhanda ve Feghouli zaten çıkıştaydı ama skor yapmalarına elbette ki Diagne yardımcı oldu. Forvetin değeri gol ve asistle ölçülecek diye bir şey yok. Futbol topla olduğu kadar topsuz da oynanan bir oyun.Diagne'nin problemi iki maçta da kırmızıyı hak eden oyun karakteri. Diagne'nin saçı başıyla uğraşanlar, geçen sezon 29 gol atan Gomis 15 atsa kes o saçları diyeceklerdi demek ki... Santrfor, kontörlü hat değildir. "10 milyonu verildi, hemen 5 gol at" mı diyorsunuz adama!Diagne güçlü bir fiziğe sahip. Senegalli golcü rakip savunmalar önünde mükemmel duvar oluyor ayrıca çakılı santrfor gibi oynamayıp geziniyor ve rakip savunmaların dikkatini dağıtıyor. Oynadığı 3 maçta da Diagne'nin başında iki savunmacı vardı. Senegalli'nin bu özelliği sayesindealınca verdiği boş alanları Feghouli-Belhanda ikilisi akıllı kullandı. Emre Akbaba ilk 11'e girdiğinde Diagne'nin de golcülüğü ön plana çıkacaktır.