Dever Orgill'den "evde antrenman" videosu

MKE Ankaragücü'nün Jamaikalı forveti Dever Orgill, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Dever Orgill'den 'evde antrenman' videosu
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08 Nisan 2020 16:24
MKE Ankaragücü'nün Jamaikalı forveti Dever Orgill, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün Instagram hesabından yapılan "evde kal" mesajının verildiği paylaşımda, Orgill'in evdeki antrenmanından görüntü yer alıyor.

"Dever Orgill çalışmalarını evde sürdürüyor. Sizler de evde kaldığınız sürece spor yapıp, sağlıklı kalabilirsiniz." ifadeleriyle paylaşılan videoda, futbolcu Orgill evinde nasıl spor yaptığını gösteriyor.

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