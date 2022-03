⚽️22' Kerem Aktürkoğlu

⚽️32' Kerem Aktürkoğlu

⚽️85' Rıdvan Yılmaz



🔊Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladığı derbiyi 2-1'lik skorla kazandı.



🧐Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının 7'sini kazandı.



📊PUAN DURUMU

(45) Beşiktaş

(38) Galatasaray pic.twitter.com/gYWBHtPNiM



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı. Kerem, ikinci golünü kafayla atarak kariyerinde bunu ilk kez başardı.Beşiktaş'ın tek golü 85. dakikada Rıdvan Yılmaz'dan geldi.Beşiktaş'ı konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının 7'sini kazanan Galatasaray, puanını 38'e yükseltti. Süper Lig'deki son 2 maçını kazanamayan Beşiktaş ise 45 puanda kaldı.Galatasaray, perşembe günü Barcelona ile evinde UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçına çıktıktan sonra ligde Gaziantep FK deplasmanına gidecek.Beşiktaş, gelecek hafta Atakaş Hatayspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek.Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, son yapılan Barcelona müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.Nef Stadı'nda siyah-beyazlı takımı ağırlayan sarı-kırmızılılarda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında İspanya'nın Barcelona takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalınan müsabakanın ilk 11'ine göre radikal bir değişikliğe gidilmedi.Domenec Torrent, derbiye takımını Inaki Pena, Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed 11'i ile çıkardı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Ryan Babel, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Semih Kaya ve Sacha Boey görev bekledi.İspanyol teknik adam Torrent, Barcelona'ya karşı ilk 11'de görevlendirdiği Babel ile Boey'u yedeğe çekti. Torrent, bu futbolcuların yerine Emre Kılınç ile UEFA listesinde olmadığı için Barcelona mücadelesinde oynayamayan Elabdellaoui'yi görevlendirdi.Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına göre iki farklı isimle sahada yer aldı.Siyah-beyazlı takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Welinton, derbi maçta kadroda yer alamadı.Teknik direktör Önder Karaveli, geçen haftaki karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Serdar Saatçı'yı ise derbide yedek soyundurdu.Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada savunmanın ortasında Domagoj Vida ile Necip Uysal görev yaptı.Domenec Torrent, 6 futbolcuya Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer vermedi.İspanyol teknik adam, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan ve İsmail Çipe'yi kadroya dahil etmedi.Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Domagoj Vida, sakatlığının ardından 3 resmi karşılaşma sonra görev aldı.Vida, sakatlığından dolayı ligdeki Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayserispor maçlarında görev yapamamıştı.Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Josef de Souza, iki maç sonra kadroya girdi.Uyluğundaki sakatlıktan dolayı Medipol Başakşehir ve Yukatel Kayserispor maçlarında kadroda bulunamayan Josef, derbi maça yedekler arasında başladı.Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta yedek soyunan ve sonradan oyuna giren Michy Bastshuayi, derbi maçta da yedek soyundu.Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Gökhan Töre, Cyle Larin, Kerem Kalafat ve Emirhan İlkhan da yedekler arasında yer aldı.Welinton'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic ve Mehmet Topal, hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou derbi maçta takımlarını yalnız bıraktı.Nef Stadı'ndaki derbi, dolu tribünler önünde oynandı.Karşılaşmayı yaklaşık 45 bin taraftar tribünlerden takip etti. Taraftarlar, konuk takım seyircilerinin alınmadığı müsabakada takımlarına destek verdi.Ayrıca Galatasaraylı futbolcular seremoniye "Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir" yazılı pankartla çıktı.Derbi çok yüksek tempoyla başladı. Her iki takım da kazandığı toplarla direkt hücumu düşündü. Konuk ekip Beşiktaş'ın topa daha çok sahip olduğu ilk 5 dakikanın ardından Galatasaray, maçtaki ilk tehlikeli atakları yapan taraf oldu.8. dakikada kullanılan köşe vuruşunda önce Omar, ardından Mustafa Muhammed'e gole çok yaklaştı. 10. dakikada bu kez Kerem Aktürkoğlu kaleyi yokladı.Beşiktaş ise maçtaki ilk tehlikeli atağını 15. dakikada düzenledi. Ghezzal'ın kullandığı kornerde Necip kafa vuruşuyla topu arka direğe aşırdı. Kenan Karaman boş kaleye gol vuruşunu yapacakken son anda araya giren Omar, kale çizgisine çok yakın bir noktadan topu kornere gönderdi.Temponun çok yükseldiği bu dakikalarda Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile gole çok yaklaştı ancak Ersin parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.Üst üste ataklar yapan Galatasaray, 22. dakikada derbideki gol perdesini açtı.Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed, Necip Uysal'dan sıyrılıp topu sol tarafta uygun durumda olan Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan yaptığı gelişine vuruşta topu ağlarla buluşturdu.Kerem Aktürkoğlu, bu golle birlikte Süper Lig'deki 7. golünü kaydetti.1-0'dan sonra Galatasaray, daha çok geçiş oyununa döndü. Beşiktaş ise kısa paslarla topa sahip olup oyunu Galatasaray yarı alanına yıktı.Beşiktaş, özellikle Rachid Ghezzal'ın ortalarıyla Galatasaray kalesinde etkili oldu ancak golü bulamadı.Golü bulan 32. dakikada taraf kontratakla Galatasaray oldu.Mustafa Muhammed, savunmadan gelen uzun topa kafayla vurdu. Topun indiği yerde Umut Meraş ile mücadeleye giren Mustafa, topu kazandı ve bekletmeden ortasını yaptı. Ceza alanı içinde bomboş kalan Kerem Aktürkoğlu, kafa vuruşuyla fileleri ikinci kez havalandırdı.Galatasaray kariyerindeki ilk kafa golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'deki 8. gol sevincini yaşadı.Golden önce Mustafa Muhammed'in Umut Meraş'a faul yaptığı itirazında bulunan Beşiktaşlı oyunculardan Ghezzal ve Ersin sarı kart gördü. Ersin, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 39. dakikada iki değişiklik birden yaptı. Güven Yalçın'ın yerine Michy Batshuayi, Kenan Karaman'ın yerine Cyle Larin oyuna dahil oldu.Siyah beyazlılar, ilk yarının sonunda topa daha çok hakim olan taraf olsa da Galatasaray pozisyon vermedi ve ilk yarıyı Kerem'in 2 golüyle önde kapattı.İki takım da derbinin ikinci yarısına değişiklikle başladı. Feghouli yerine Cicaldau, Atiba yerine Josef de Souza oyuna dahil oldu.Galatasaray'da Cicaldau, oyuna girer girmez 48. dakikada Can'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.İkinci yarının ilk birkaç dakikasındaki tedbirli bölümün ardından Galatasaray, savunmada kalabalık bekleyip kanat oyuncularıyla hızlı hücumlar denemeye başladı. Beşiktaş ise kısa paslarla topa hakim olup oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalıştı.Yine kanatta Ghezzal'ı kullanan Beşiktaş, merkezde ise Alex Teixeira ile oyun kurma çabalarından sonuç alamadı. Beşiktaş, ikinci yarıdaki ilk tehlikeli atağını 54. dakikada yakaladı. Rosier'in ortasında Larin savunmadan sıyrılıp çok iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı ancak top direk dibinden auta gitti.Galatasaray ise 65. dakikada Mustafa Muhammed ile 3. gole çok yaklaştı. Josef'in hatalı pası sonrası Kerem araya girdi. Kerem'in ara pasıyla Mustafa Muhammed, Ersin ile karşı karşıya kaldı. Mısırlı oyuncunun vuruşu Ersin'den döndü, seken topu alan Mustafa bir daha şansını denedi ancak Vida çizgiden çıkardı.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 68. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Gomis, Babel ve Boey oyuna girdi, Mustafa, Emre ve Omar kenara geldi.Beşiktaş'ta Ghezzal çabalasa da hücum alanında yalnız kaldı ve takım arkadaşlarından istediği desteği alamadı. Önder Karaveli, bu görüntü üzerine Rıdvan'ı Teixeira yerine oyuna sürdü. Rıdvan sol açığa geçerken Larin sağ açığa geçti. Ghezzal ise sağ kanattan forvet arkasında konumlandı.Galatasaray'da ise son oyuncu değişikliği 81. dakikada geldi. 2 gollü Kerem'in yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.Rıdvan, 85. dakikada sağ ayağıyla penaltı noktası civarından çok sert vurdu. Pena'nın müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu.Beşiktaş, maçın son bölümünde tüm hatlarıyla yüklenip riskleri aldı. Ancak, skora dengeyi getiremedi ve derbiyi 2-1'lik skorla Galatasaray kazandı.3. dakikada ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Rosier'in sol ayakla vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.8. dakikada Elabdellaoui'nin soldan ortasında Mustafa Muhammed topa arka direkte kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.15. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşundan Ghezzal'ın ortaladığı topu ön direkte Necip Uysal arkaya çevirdi. Kaleye giden topu Kenan Karaman'dan önce Elabdellaoui müdahale ederek kornere çıkardı.17. dakikada Berkan Kutlu'nun derinlemesine pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışı sol çaprazında Necip Uysal ve Rosier'den sıyrılarak şutunu çekerken, kaleci Ersin topu son anda kornere çeldi.55. dakikada Rosier'in sağdan ortaladığı topa Larin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.65. dakikada soldan içeri kat eden Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed'in vuruşu Ersin'den döndü. Seken topu yeniden kapan Mustafa Muhammed'in dar açıdan kaleye gönderdiği topu Vida son anda çizgi üzerinden çıkardı.67. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Vida'nın ayak koyduğu meşin yuvarlak boşta kaldı. Mustafa Muhammed'in ceza sahası içinde sert şutunda top üstten dışarı gitti.84. dakikada Ghezzal'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rıdvan Yılmaz kafayla vururken, top az farkla dışarı çıktı.: Nef: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil: Pena, Elabdellaoui (Dk. 67 Boey), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 68 Babel), Feghouli (Dk. 46 Cicaldau), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 81 Ömer Bayram), Mustafa Muhammed (Dk. 67 Gomis): Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Atiba (Dk. 46 Josef), Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira (Dk. 78 Rıdvan Yılmaz), Kenan Karaman (Dk. 39 Larin), Güven Yalçın (Dk. 39 Batshuayi): Dk. 22 ve 32 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 85 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş): Dk. 31 Atiba, Dk. 32 Ersin Destanoğlu, Dk. 32 Ghezzal, Dk. 64 Josef (Beşiktaş), Dk. 48 Cicaldau, Dk. 68 Mustafa Muhammed, Dk. 86 Ömer Bayram, Dk. 90+5 Van Aanholt (Galatasaray)