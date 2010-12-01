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Derrick Rose'un talipleri, Clippers ve Knicks!

LA Clippers ve New York Knicks'in, Detroit Pistons guardı Derrick Rose'u kadrolarına katmakla ilgilenen takımlar arasında olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers ve New York Knicks'in, Detroit Pistons guardı Derrick Rose'u kadrolarına katmakla ilgilenen takımlar arasında olduğu bildirildi.

32 yaşındaki Rose, bu sezon Pistons'da oynadığı 12 maçta, altıncı adam rolünde 23.8 dakikada sahada kalarak, 14.8 sayı ve 4.6 asist ortalamaları yakalıyor.

Rose'un 2016-17 sezonunda oynamış olduğu New York'a geri dönmesi, kendisini eski koçu Tom Thibodeau ile yeniden bir araya getirebilir. İkili, Rose'un kariyerinin en başarılı dönemi olan 2010-12 arasında, Chicago Bulls'ta beraberlerdi.

Rose, Pistons ile yaptığı anlaşmanın son yılı olan bu sezonda, 7.6 milyon dolar kazanıyor ve bu ölü sezonda sınırsız bir serbest oyuncu olmaya hazır.


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