DeRozan: "LeBron bir keresinde, ona karşı oynayacağımız seti bize hatırlattı!"

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in geçmişte bir maçta, takım arkadaşına kendisine karşı oynadıkları seti hatırlattığı anısını anlattı.



DeRozan, "The Old Man and The Three" podcast'ine konuk oldu ve geçmişte Doğu Konferansı playoffları'nda LeBron ile yaptığı savaşları anlattı.



DeRozan, Toronto Raptors'un bir üyesi olarak, Cleveland Cavaliers'da oynayan James'i playofflarda asla yenmeyi başaramamıştı.



"BU HERİFİ YENMEK ÇOK ZOR, BİLMİYORLAR"



DeMar, LeBron'u playofflarda geçmenin ne kadar zor olduğunu şu kelimelerle anlattı:



"Kesinlikle farklı. Yıllardır Doğu Konferans Finalleri'nde daha iyi bir takım olduğumuz falan için çok ağır eleştirilere maruz kaldığımı hatırlıyorum, ve insanlar bu adamı geçmenin ne kadar zor olduğunun farkında değiller. Kim olursan ol. Onun Batı'ya geldiğini ve aynı şeyi yaptığını görmek, büyüklüğünün ve oyundaki IQ'sunun bir kanıtıdır. 2016'da Doğu Konferansı finallerine gittiğimizde, 3. ve 4. maçları kazanmıştık ve sanki sonraki iki maçta kendisinin zihniyeti başka bir şekle bürünmüştü, 'artık işi bitiriyoruz' gibisinden."



"BİZİM ADAM UNUTTU, LeBRON HATIRLATTI"



Daha sonra DeMar, 2016 Doğu Konferansı Finalleri'nde LeBron'un IQ'sundan oldukça etkilendiği bir anısını paylaştı. DeRozan ve Raptors, ilk kez Konferans Finallerinde yer almışlardı ve LeBron'lu Cavaliers ile karşı karşıya gelmişlerdi:



"Yakın çevrem dışında kimseye anlatmış mıydım bilmiyorum, ama şunu hatırlıyorum, oynamaya çalıştığımız bir set vardı ve takım arkadaşlarımızdan biri seti unutmuştu. Sonra Bron ona seti hatırlatmıştı. Manyakça bir şeydi. Oynayacağımız seti arkadaşımıza söylemiştik ama hangisi olduğunu anlamamıştı, Bron da ona setimizin ne olduğunu söylemişti.



Kazanma vakti söz konusu olduğunda, bu durum, adamın ne kadar odaklı olduğunu gösteriyor. Her iki tarafta da görüyorsunuz. Bu sadece onun kim olduğunun, neden 10 kez Final oynadığının, neden dördüncü yüzüğünü almanın eşiğinde olduğunun bir kanıtı. Delice bir şey."



Raptors, Playofflarda Cavaliers ile üç kez karşılaşmıtı ve LeBron her seferinde galip gelen taraf olmuştu. Kendilerine karşı oynadığı 14 playoff maçında LeBron 31.1 sayı, 8.4 ribaund ve 7.6 asist ortalamaları ile oynamıştı. Bu dominasyon, Toronto Raptors'ın "LeBronto" lakabını kazanmasına yol açmıştı.