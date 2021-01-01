DeRozan, Chicago'dan önce New York'u istemiş!

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan'ın, New York Knicks'e katılmaya ciddi ilgi duymuş olduğu bildirildi.



DeRozan geçtiğimiz yaz birkaç takımdan ilgi görmüş, ancak sonunda Bulls ile kazançlı bir anlaşma imzalamaya karar vermişti.



NY Post'tan Marc Berman'a göre eski San Antonio Spurs yıldızı, geride bıraktığımız yaz Knicks'e katılmaya ciddi ilgi göstermişti:



"Kaynaklara göre DeRozan Knicks'le cidden ilgilenmiş olsa da, bunun yerine Chicago'da üç yılı 85 milyon dolara daha cömert bir anlaşma yaptı. Knicks, Fournier ile dört yıllığına 78 milyon dolara (bonuslarla birlikte) imzaladı ve son sezon için takım opsiyonunu elinde tuttu."



Bulls'un önümüzdeki sezon Zach LaVine, Nikola Vucevic, Lonzo Ball ve DeRozan gibi isimler sayesinde Doğu'nun en güçlü takımları arasında olması bekleniyor.



Knicks, geçtiğimiz yaz Derrick Rose, Alec Burks ve Nerlens Noel ile yeniden sözleşme imzalarken, New York'lu Kemba Walker ve eski Boston'lı guard Evan Fournier'i kadrosuna katmıştı.



