Derbinin anahtarı duran toplar

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Türkiye ve Avrupa'da alınan üst üste dramatik yenilgilerden sonra yönetimi dağılan ve büyük kaos içine giren Siyah-Beyazlılar'da bu derbi 'hayatta kalma savaşı' olarak görülüyor. 29 Aralık'ta seçime girecek olan Başkan Hüseyin Yücel, alacakları ödeyip takıma prim sözü verdi. Alınacak bir mağlubiyet, Kartal'ı hem zirve yarışından kopartacak, geçici yönetimi sallayacak. Fenerbahçe formda ve rahat olan taraf olsa da, puan kaybıyla Galatasaray'la aradaki fark açılacak.
DURAN TOPLAR KRİTİK
Siyah-Beyazlılar evinde oynadığı son 2 lig maçında Kasımpaşa'ya 3-1, Göztepe'ye 4-2 kaybetti. Deplasmanda ise Başakşehir'le 0-0, Hatay'la 1-1 berabere kalan Kartal, Galatasaray'a da 2-1 kaybetmişti. 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş; topa sahip olma, serbest vuruşlar, üçüncü bölgeye topu hızlı taşıma konusunda Fenerbahçe'den daha iyi. Siyah-Beyazlılar topu daha çok talep eden taraf olsa bu Sarı-Lacivertlilerin işine gelen bir anlayış. Golle sonuçlanan kontra ataklarda Fenerbahçe üstün.
Comparisanator verilerine göre defans, orta saha ve forvet oyuncularının çektiği şutlarda Fenerbahçe rakibinin önünde. Sağ, sol ayakla ve kafa ile çekilen şutlarda baskın gelen Sarı-Lacivertliler, başarılı dripling konusunda ise rakibinden kötü. Siyah-Beyazlılar hızlı çıkma anlamında iyi; ancak sonuçlandırma sorunlu. Rakip ceza sahasında topla buluşma, toplam şans ve gole dönüştürmede de rakibine büyük üstünlük kuran Sarı-Lacivertlilerin; ligde 26 maçtır deplasmanda yenilmeme gibi bir kozu da var.
DURAN TOPLAR KRİTİK
Siyah-Beyazlılar evinde oynadığı son 2 lig maçında Kasımpaşa'ya 3-1, Göztepe'ye 4-2 kaybetti. Deplasmanda ise Başakşehir'le 0-0, Hatay'la 1-1 berabere kalan Kartal, Galatasaray'a da 2-1 kaybetmişti. 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş; topa sahip olma, serbest vuruşlar, üçüncü bölgeye topu hızlı taşıma konusunda Fenerbahçe'den daha iyi. Siyah-Beyazlılar topu daha çok talep eden taraf olsa bu Sarı-Lacivertlilerin işine gelen bir anlayış. Golle sonuçlanan kontra ataklarda Fenerbahçe üstün.
Comparisanator verilerine göre defans, orta saha ve forvet oyuncularının çektiği şutlarda Fenerbahçe rakibinin önünde. Sağ, sol ayakla ve kafa ile çekilen şutlarda baskın gelen Sarı-Lacivertliler, başarılı dripling konusunda ise rakibinden kötü. Siyah-Beyazlılar hızlı çıkma anlamında iyi; ancak sonuçlandırma sorunlu. Rakip ceza sahasında topla buluşma, toplam şans ve gole dönüştürmede de rakibine büyük üstünlük kuran Sarı-Lacivertlilerin; ligde 26 maçtır deplasmanda yenilmeme gibi bir kozu da var.