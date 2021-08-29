Deplasmanda bambaşka: Manchester United

Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Deplasmanda bambaşka: Manchester United
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2021 23:07
 İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golü, 80. dakikada Mason Greenwood attı.

Deplasmanda oynadığı son 28 maçta yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Manchester temsilcisinin başında 100. lig maçına çıkan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferler Raphael Varane ve Jadon Sancho'ya ilk 11'de şans verirken, 12 yıl aradan sonra eski takımına dönen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kadroda yer almadı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.