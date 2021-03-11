"Denizlispor'u yenmek istiyoruz"

Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, Yukatel Denizlispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; AA
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'Denizlispor'u yenmek istiyoruz'
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11 Mart 2021 13:32
Süper Lig'in 30. Haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, iyi bir futbolla galip gelen takım olmak istediklerini bildirdi.

Büyükekşi, AA muhabirine, Denizlispor karşılaşmasının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Son haftalarda şansızlıklar ve hakem hatalarının birleşmesiyle ciddi puan kayıpları yaşadıklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Ligdeki yarışımızı sürdürmek zorundayız. Denizlispor'un da ligde bulunduğu konum açısından bu karşılaşmayı ne kadar önemseyeceklerinin farkındayız. Ancak bizde üst sıralardaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz. İç sahada oynadığımız son 22 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup olduk ve evimizde daha iyi skorlar alıyoruz. Denizlispor karşısında da iyi bir futbolla galibiyeti alan takım olmak istiyoruz. Eksik arkadaşlarımızdan da bu hafta takımımıza katılanlar olacaktır diye ümit ediyorum. Sezonun son düdüğü çalana kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."



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