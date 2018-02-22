Denizlispor'da Fatih Tekke fark yarattı

Toto 1. Lig'de evinde deplasmana lider gelen Ümraniyespor'u 2-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, göreve gelir gelmez fark yarattı.



İlk kez hafta sonu deplasmanda oynanan Akın Çorap Giresunspor maçında sahaya çıkan ve 2-0'lık galibiyetle siftah yapan Tekke, 2'de 2'yle taraftarın umudu oldu. Tekke yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste 6 puan toplayan yeşil-siyahlılar ligde kalma yolunda rakipleriyle farkı da eritmeyi başardı. Bu sezon Manisaspor'u da çalıştıran genç teknik adam, alınan galibiyetlerin kendilerine büyük moral verdiğini söyledi.



Kaliteli bir kadrolarının olduğunu ifade eden Fatih Tekke, "Gerçek potansiyelimizi ortaya koyduk. Ancak bu yetmez, galibiyet serilerimizi sürdürmek zorundayız. Son iki maçta hücumda ve savunmada güzel işler çıkardık. Şu an 23 puanla 16. sıradayız. Denizlispor'u hak ettiği yerlere getireceğimize olan inancımız tam. Futbolcularıma inanıyorum" dedi.

Hafta sonu yine üst sıraları kovalayan 4. sıradaki Gaziantep Gazişehir deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan Fatih Tekke, "İyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz, çıkış sürecek" yorumunu yaptı.

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