Deniz Öncü İtalya'da piste çıkıyor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği ve İtalya'da yapılacak Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 6'ncı ayağında yarışacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İtalya Grand Prix'si 9-11 Haziran tarihlerinde Uluslararası Mugello Pisti'nde koşulacak.



KENAN SOĞUOĞLU EĞİTİMİNDE ÇALIŞIYOR



Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışan Red Bull KTM Ajo takımının sporcusu Öncü, 9 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlarda, 10 Haziran Cumartesi günü sıralama yarışlarında mücadele edecek.



Sezonun 6. ayağının startı 11 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de verilecek.



"ÇOK İYİMSERİM"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Öncü, geçen sezon Mugello'da pole pozisyonunu aldığına dikkati çekerek, "Yarış için çok iyimserim. İspanya'da takımla antrenman yaptığım güzel günlerden sonra gerçekten çok mutluyum. Son yarıştan bu yana Türkiye'de de antrenmanlarıma devam ettim. Arka arkaya üç yarış haftası herkes için çok ilginç olacak. Kendimi gerçekten güçlü hissediyorum. İyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bunun tadını çıkarmaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.





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