Demba Ba: 'Parisliler İstanbul'da güvende olacak'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ekim Çarşamba günü Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırlayacak Medipol Başakşehir'in Senegalli santrforu Demba Ba, maçın Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlikten etkilenmesinden endişelenen Fransız gazeteciye, "Parisliler İstanbul'da güvende olacak." yanıtını verdi.



Fransız gazeteci Pierre Menes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PSG'nin İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağını, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti.



Medipol Başakşehir'de oynayan Demba Ba da gazeteciye cevap olarak "Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar… bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir." yorumu yaptı.



Demba Ba, Chelsea forması giydiği 2014'ün nisan ayında, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde karşılaştıkları PSG maçında 87. dakikada attığı golle Fransız takımını yarı finalden etmişti.



DİLMEN: "FRANSIZLARI GEZDİRSİNLER"



Öte yandan Başakşehir'e bir öneri sunan Rıdvan Dilmen "PSG, Başakşehir'in oynadığını çok daha kaliteli oyuncularla oynayan bir takım. 3. bölgedeki yetenekleri ile çok çabuk ve sonuca gidebiliyorlar normal olarak. Maçın favorisi tabii PSG. Fransa'dan gazeteciler geleceği için stadı Fransızlara gezdirsinler. Mescit, Sinagog, Şapel gibi tüm ibadethaneler var stadın içinde. Avrupa'nın bizi görmesi için bu bir fırsattır. Bizim ülkemizin hepimizin de bildiği gibi ırkçılıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Genimizde yok bizim öyle bir şey. Göksel Bey de bunu görecektir." ifadelerini kullandı.



