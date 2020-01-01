"Delete 8" planı ve ikinci "bubble" için, umutlar azalıyor!

The Athletic's Shams Charania ve Sam Amick'e göre, Orlando'da NBA sezonunun devamında yer almayan sekiz takım için hazırlık maçları veya mini kamp düzenlemek adına, ikinci bir "bubble" olacağına dair duyulan şüpheler artıyor.



Kim olduğu bilinmeyen bir genel menajer, sekiz takımdan yöneticiler ve lig yetkilileri ile geçen bir görüşmeden sonra şunları söyledi:



"Hiçbir şey olmuyor. Utanç verici. Bu sekiz organizasyon için büyük bir zarar."



"Delete 8" lakaplı ekipler, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve New York Knicks'ten oluşuyor.



Bazı kişiler, elenmiş olan takımların antrenman yapmak için toplanmasının amacını sorgularken, başkaları ise bir sonraki sezona kadar bir araya gelmedikleri takdirde, ne zaman başlayacağı belli olmayan bir sonraki sezona kadar, bu ekiplerin rekabetçi bazda bir dezavantajda olacağını öne sürmüşlerdi.



