Dean Smith'in babası koronavirüs nedeniyle vefat etti!

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith'in babası Ron Smith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Aston Villa Kulübü, Villa Park'ta uzun süre stat görevlisi olarak çalışan 79 yaşındaki Ron Smith'in Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Altı yıldır demans hastalığı yüzünden bakımevinde kalan Ron Smith'in dört hafta önce Kovid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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Aston Villa Kulübü, Villa Park'ta uzun süre stat görevlisi olarak çalışan 79 yaşındaki Ron Smith'in Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Altı yıldır demans hastalığı yüzünden bakımevinde kalan Ron Smith'in dört hafta önce Kovid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın