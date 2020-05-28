Dean Smith'in babası koronavirüs nedeniyle vefat etti!

Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Dean Smith'in babası koronavirüs nedeniyle vefat etti!
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28 Mayıs 2020 15:48
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith'in babası Ron Smith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Aston Villa Kulübü, Villa Park'ta uzun süre stat görevlisi olarak çalışan 79 yaşındaki Ron Smith'in Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Altı yıldır demans hastalığı yüzünden bakımevinde kalan Ron Smith'in dört hafta önce Kovid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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