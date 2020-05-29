De Jong'un Türk menajerinden ayrılık cevabı

Barcelona'nın Hollandalı oyuncusu Frenkie de Jong'un Türk menajeri, ayrılık iddialarına cevap verdi.

Haber; Sporx.com
De Jong'un Türk menajerinden ayrılık cevabı
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29 Mayıs 2020 00:15
Barcelona'nın 2019'un devre arasında 86 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Frenkie de Jong'un ayrılacağı dedikodularına Türk menajerinden cevap geldi.

Hollandalı oyuncunun menajeri Ali Dursun, "Barcelona'nın, Messi ile anlaşamadığı için De Jong'u Juventus, Bayern Münih ve Liverpool'a önerdiği iddiaları saçmalık" ifadelerini kullandı.

İspanyol basınında son dönemde, Messi'nin Frenkie de Jong ile iyi anlaşamadığı ve genç oyuncunun takımdan gönderilmesiin gündemde olduğu kaydediliyordu.

23 yaşındaki de Jong, bu sezon Barcelona'nın vazgeçilmezi oldu ve 37 maçta, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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