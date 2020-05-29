De Jong'un Türk menajerinden ayrılık cevabı

'nın 2019'un devre arasında 86 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı'un ayrılacağı dedikodularına Türk menajerinden cevap geldi.Hollandalı oyuncunun menajeri Ali Dursun, "" ifadelerini kullandı.İspanyol basınında son dönemde, Messi'nin Frenkie de Jong ile iyi anlaşamadığı ve genç oyuncunun takımdan gönderilmesiin gündemde olduğu kaydediliyordu.23 yaşındaki de Jong, bu sezon Barcelona'nın vazgeçilmezi oldu ve 37 maçta, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.