Davis ve LeBron ikilisinin dönüşü için süre verildi!

Uzun süre sakatlıklar yüzünden kadro dışı kalan Los Angeles Lakers süperstarları Anthony Davis ve LeBron James'in, sonunda parkelere dönmeleri için bir zaman çizelgesi ortaya çıktı.



Davis'in, bu hafta Los Angeles'ta takım doktorları tarafından yeniden değerlendirileceği ve önümüzdeki 10 ila 14 gün içinde parkelere dönebileceği bildirildi.



14 Şubat'tan beri sağ bacağında kalf zorlanması ve tendinoz bulunan Davis'in, Lakers'ın şu anki beş maçlık Doğu Konferansı yolculuğundan döndükten sonra Perşembe günü muayene edileceği belirtildi.



Üç hafta önce yüksek sağ ayak bileği burkulması geçiren LeBron James'in ise, üç hafta sonra kadroya döneceği bildirildi.



Davis, sakatlıktan önce bu sezon maç başına 22.5 sayı, 8.4 ribaund, 1.8 blok ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla oynuyordu.



Atlanta Hawks forveti Solomon Hill'in topu çalmaya çalışırken ayak bileğine basmasından önce James ise, 25.4 sayı, 7.9 ribaund ve 7.9 asist ortalamaları ile ligin önde gelen MVP adayları arasında kabul ediliyordu.



Davis sakatlandığından beri Lakers, 12-13 serisiyle ilerlemiş ve Batı Konferansı sıralamasında 2'nci sıradan 5'inci sıraya gerilemişti.



