Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Davis'ten, Kyrie'nin sakatlığı ile ilgili çirkin ifade!: "Logoya aynı ayakla basmıştı..."

Eski Boston Celtics oyuncusu Glen Davis, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in ayak bileği sakatlığının, Celtics logosuna basmasının karşılığı olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Boston Celtics oyuncusu Glen Davis, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in ayak bileği sakatlığının, Celtics logosuna basmasının karşılığı olduğunu belirtti.

"Big Baby" lakaplı eski oyuncu, Kyrie'nin dün geceki Doğu Konferansı yarı finallerinin 4. maçında ayak bileğinden sakatlanmasına dair bir teori üretti.

Davis, Instagram yorum bölümünde omuz silken bir emojinin yanında "Lucky'nin üzerine de o bileğin olduğu ayakla basmıştı" ifadesini kullandı.

Davis, Nets ekibi ilk tur playoff serisinde Celtics'i eledikten sonra Irving'in Celtics sahasının ortasındaki "Lucky" logosuna bastığı olaya atıfta bulunmuştu.

"Big Baby", Irving'in bu hareketinden duyduğu hoşnutsuzluk konusunda ise, vaktinde şu tweet'i atmıştı:

"Gerçekten saçmalık. Dediğim gibi, Lucky'nin üstüne basmak, o takım için oynayan herkesin üstüne basmak demektir. Gerçek hayatta birileri zarar görmeden önce bu saçmalığı basketbolla sınırlı tutsa iyi olur."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal