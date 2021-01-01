Davis'ten, Kyrie'nin sakatlığı ile ilgili çirkin ifade!: "Logoya aynı ayakla basmıştı..."

Eski Boston Celtics oyuncusu Glen Davis, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in ayak bileği sakatlığının, Celtics logosuna basmasının karşılığı olduğunu belirtti.



"Big Baby" lakaplı eski oyuncu, Kyrie'nin dün geceki Doğu Konferansı yarı finallerinin 4. maçında ayak bileğinden sakatlanmasına dair bir teori üretti.



Davis, Instagram yorum bölümünde omuz silken bir emojinin yanında "Lucky'nin üzerine de o bileğin olduğu ayakla basmıştı" ifadesini kullandı.



Davis, Nets ekibi ilk tur playoff serisinde Celtics'i eledikten sonra Irving'in Celtics sahasının ortasındaki "Lucky" logosuna bastığı olaya atıfta bulunmuştu.



"Big Baby", Irving'in bu hareketinden duyduğu hoşnutsuzluk konusunda ise, vaktinde şu tweet'i atmıştı:



"Gerçekten saçmalık. Dediğim gibi, Lucky'nin üstüne basmak, o takım için oynayan herkesin üstüne basmak demektir. Gerçek hayatta birileri zarar görmeden önce bu saçmalığı basketbolla sınırlı tutsa iyi olur."



