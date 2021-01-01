Davis: "Savunması en zor oyuncu, Kevin Durant"

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ı savunması en zor oyuncu olarak nitelendirdi.



Davis kısa süre önce Reddit'in NBA subreddit'inde yer alarak, kendisine ona çok sayıda ilginç soru sormaya hazır olan hayranlarıyla bir soru-cevap oturumuna katıldı.



Kendisine gelen sorular arasında, hangi oyuncunun "savunması en zor oyuncu" olduğu olanı yanıtlamaya da karar veren AD, şu ifadeleri kullandı:



"KD. 2.11 boyunda, sahanın herhangi bir yerinde istediğini yapabilen bir adam. Ben de bazı düelloları kazandım, o da kazandı. Ancak onu savunmak zorunda olmak çok zor."



