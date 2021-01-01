Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Davis: "Savunması en zor oyuncu, Kevin Durant"

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ı savunması en zor oyuncu olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ı savunması en zor oyuncu olarak nitelendirdi.

Davis kısa süre önce Reddit'in NBA subreddit'inde yer alarak, kendisine ona çok sayıda ilginç soru sormaya hazır olan hayranlarıyla bir soru-cevap oturumuna katıldı.

Kendisine gelen sorular arasında, hangi oyuncunun "savunması en zor oyuncu" olduğu olanı yanıtlamaya da karar veren AD, şu ifadeleri kullandı:

"KD. 2.11 boyunda, sahanın herhangi bir yerinde istediğini yapabilen bir adam. Ben de bazı düelloları kazandım, o da kazandı. Ancak onu savunmak zorunda olmak çok zor."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal