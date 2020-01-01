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Davis: "Paul ile Indiana'da bir araya gelmeyi konuşmuştuk"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, LA Clippers'ın yıldızı Paul George ile geçmişte Indiana Pacers'a katılma konusunda görüştüğünü doğruladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, LA Clippers'ın yıldızı Paul George ile geçmişte Indiana Pacers'a katılma konusunda görüştüğünü doğruladı.

George yakın zamanda, o dönemde Indiana'ya gitmek isteyen Davis ile konuştuğunu açıklamıştı. Yine de, Pacers'ın ön bürosu New Orleans Pelicans'a asla bir teklifte bulunmamıştı.

Muhabirlerle konuşurken Davis, iki süperstar arasında Indiana'da bir araya gelme konusunda tartışmalar olduğunu kabul etse de, anlaşmaların hiçbir zaman ilerlemediğini belirtti:

"Indiana'daki Paul olayı, kesinlikle aramızda konuştuğumuz bir şeydi. Ama zaman içinde silindi gitti. Onların tarafında ne oldu bilmiyorum. Yönetimin bunu yapmak istemediğini söyledi, ama aramızda bunu konuşmuştuk. Sonra da LeBron (James) gelmemi istediğini söylemişti, bir araya geldiğimizde de şampiyonluk kazanmıştık.

LeBron bunu bir şekilde gerçeğe dönüştürdü ve bir araya gelebildik. Bencil nedenlerden dolayı, şahsen buraya geldiğime sevindim. Bir şampiyon olmak istiyordum ve onunla ilk yılımda beraber bunu başarabildim."

Lakers'ın Salı gecesi oynayacağı ilk normal sezon maçında Clippers ile oynamasıyla, Davis ve George'un karşı karşıya gelmeleri bekleniyor.


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