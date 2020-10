Davis, Final siftahında domine etti!: "O, dünyanın en iyisi!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers'ın Miami Heat'e karşı dün gece oynadığı NBA Finalleri'nin 1. maçında 34 sayı, dokuz ribaund, beş asist ve üç blokla oynayarak, Lakers'ın Heat'i domine etmesine ve 116-98'lik bir galibiyete ulaşarak, seride 1-0 öne geçmesine büyük katkı sağladı.



Davis'in kariyerindeki ilk Final serisi performansı, tüm zamanların en iyileri arasına çoktan girdi. NBA-ABA birleşmesinden (1976-77) bu yana sadece Allen Iverson (48 sayı), Kevin Durant (36 sayı) ve Michael Jordan (36 sayı) ilk Final maçlarında Davis'ten daha fazla sayı attılar.



Ve Lakers'ın tarihine gelince, Davis'in 34 sayılık 1. maç performansı, yalnızca Shaquille O'Neal'in 43 sayısı ve George Mikan'ın 42 sayısının gerisindeydi.



"İŞİMİZ DAHA BİTMEDİ!"



AD, maç sonrasında şu ifadeleri kullandı:



"O adamlarla bu kategoride olmak büyük bir onur. Bu Hall of Fame oyuncuları, oyun için çok şey yaptılar ve benim bu şekilde oynayıp o adamlarla aynı cümlede anılıyor olmam, açıkçası büyük bir onur. Ancak aynı zamanda şahsen şampiyonların yer aldığı kategorilerde de anılmak isterim, bu yüzden bir sonraki adım bu."



"İlk kez bir Final serisinde oynuyorum. Tabii ki çıkıp iyi oynamak ve kazanmak istiyorsunuz. Her zaman kendime baskı uygulamışımdır. Batı Konferansı Finalleri'nin 1. maçında da aynı şeyi yaşamıştım. Ama hava atışı yapıldığı andan itibaren, diğer her şey aklımdan çıkıyor ve sadece basketbol kalıyor. Ama o noktaya kadar, heyecan çok büyük oluyor."



"Adrenalin çok büyük oluyor, çünkü burada olmak ve çıkıp oynamaya hazırlanmak için çok heyecanlı oluyorsunuz. Benim için harika bir deneyimdi, harika bir 1. maçtı. Ama işimiz bitmedi, üç maç daha almamız lazım."



"TÜM SEZON, BU ANA HAZIRLANDIK"



Karşılaşmada 25 sayı, 13 ribaund ve 9 asist ile oynayan LeBron James ise, Davis'in muhteşem Final serisi siftahı hakkında şunları söyledi:



"Bunu ondan bekliyordum. Ona tavsiyede bulunmam gerekmedi. Tüm sezon boyunca bu ana hazırlanıyorduk. O da tüm sezon boyunca bu an için hazırlanıyordu. Onunla aynı sahada yer almaktan ve aynı formayı giymekten mutluyum. Bir kez daha, hücum ve savunma yönünden oyunun her alanında bir güç oldu."



"AD, DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU!"



Lakers forveti Markieff Morris de, Davis'in ilk Final maçıyla ilgili büyük bir açıklama yaptı:



"AD için bunlar çok kolay. Bu takıma geldiğimden beri söylüyorum, dürüst olmak gerekirse, bana sorarsanız, LeBron bizde olmasına rağmen, bence o dünyanın en iyi oyuncusu. İşini her iki tarafta da yapıyor, ve bunu her gece düzenli olarak yaparak, size istediğinizi veriyor."



Heat koçu Erik Spoelstra, Davis'in performansı hakkında net konuştu:



"Onun bir sonraki hücum planının ne olacağını anlamak için 48 saatimiz var. Bu gece son derece iyiydi ve biz de daha iyi olmalıyız."



HEAT'TE BİRÇOK OYUNCU DÜŞTÜ...



Heat, maç başlarında 13 sayılık bir liderlik ele geçirmiş olsa da, Davis'e karşı bir cevap bulamamıştı. Lakers, ilk beş pivotu Dwight Howard'ı kenara almış ve Davis'i pivot pozisyonuna kaydırmıştı. İlk çeyreğin bitimine 4:21 kala 25-12 geride kaldıkları bu andan itibaren, Lakers Heat'e karşı 75-30'luk bir skor farkı bulmuştu.



Heat, bu süre zarfında Goran Dragic (plantar fasya), Jimmy Butler (ayak bileği) ve Bam Adebayo'nun (omuz) sakatlıkları ile darbe alırken, Davis 23 sayı bulmuştu.



"EN İYİ ÖĞRETMEN, DENEYİMDİR"



LeBron, takımın performansı ile ilgili şunları söyledi:



"Başlangıçta bence yeterince fiziksel değildik. Miami'nin ne kadar sert oynadığını başta bir yoklamak zorundasınız. Önce ağzımıza şaplağı vurdular ve biz de bunu hissettik. Ve maça dahil olmak için ne kadar sıkı oynamak zorunda olduğumuzu bu şekilde anladık. 23-10 olduğu o andan itibaren, yapabildiklerimizi ortaya koymaya başladık.



"Hayattaki en iyi öğretmen, deneyimdir. Kariyerimde, dünyadaki tüm ivmeye takımca sahip olduğumuzu ve oyunu kontrol altına aldığımızı hissettiğim, fakat birkaç pozisyonla serinin ve maçın seyrinin değiştiği birçok an yaşadım."



"Bu gece aslında oynama biçimimizi beğenmedim. İkinci ve üçüncü çeyrekte güzel oynadık. Ama maç sonunda oynama şeklimiz, kabul edilemez. Lakin galibiyeti aldık ve zorlamaya devam etmemiz lazım. Daha yapacak çok işimiz var, tek maç kazanmakla memnun olmuş değiliz."



AD'nin 1. maç performansı, şu şekildeydi: