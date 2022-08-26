Flamengo'da kariyerini sürdüren deneyimli savunma oyuncusu David Luiz'de hepatit şüphesi olduğu belirtildi.



35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Sao Paulo maçında oyundan alındıktan sonra yaptığı açıklamada "Bazı testler olacağım, benim rahatsızlığım biraz ciddi görünüyor. Her şey belli olduktan sonra açıklayacağım" sözlerini kullandı. Brezilya basını ise David Luiz'in karaciğer iltihabı sorunu yaşadığını ve uzmanlar tarafından ilk belirlemelere göre viral hepatit olma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.



AĞIR YORGUNLUK VE UYKU PROBLEMİ YAŞIYORDU



Flamengo'nun sağlık ekibi, durumun ciddiyetini gözlemlemek adına bir dizi daha muayene gerçekleştirecek ve tam teşhis belirlendiğinde resmi açıklamanın yapılacağı kaydedildi. Öte yandan David Luiz'in son birkaç gündür uyku sorunu çektiği ve ağır yorgunluk hissiyle ilgili şikayetlerinin bulunduğu belirtildi.



Bir dönem dünyanın en iyi savunmacıları arasında gösterilen David Luiz, Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal'ın ardından ve son olarak Flamengo'da top koşturuyordu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ