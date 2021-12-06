Darüşşafaka'nın konuğu Hapoel-U Net Holon

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 7 Aralık Salı günü İsrail ekibi Hapoel-U Net Holon'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka'nın konuğu Hapoel-U Net Holon
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06 Aralık 2021 15:54
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 7 Aralık Salı günü İsrail ekibi Hapoel-U Net Holon'u konuk edecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, grupta oynadığı 3 müsabakada bir galibiyet ve iki mağlubiyet yaşadı. İsrail temsilcisi ise yaptığı 3 maçtan iki galibiyet ve bir yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasında 20 Ekim'de oynaması gereken müsabaka Hapoel-U Net Holon'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

 

 

 


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