Danny Ainge, Utah Jazz bünyesine katılabilir!

Serbest genel menajer Danny Ainge'nin geçen hafta Utah Jazz ile bir araya geldiği ve ekibin ofisine katılmaya aday olduğu bildirildi.



The Athletic'ten Tony Jones'a göre Ainge, Boston Celtics'ten ayrıldıktan sadece birkaç hafta sonra bir danışmanlık görevi için düşünülüyor.



Justin Zanik'in her iki durumda da birincil karar verici olarak kalacağı Jazz'den, Dennis Lindsey, takım sahibi Ryan Smith tarafından alınan bir kararla basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcılığı görevinden alınmıştı.



Smith'in Ainge ile yakın bir ilişkisi olduğu bilinenler arasında.



