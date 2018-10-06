Danny Ainge: "Kyrie Irving, en iyisi olabilir!"

Boston Celtics Genel Menajeri Danny Ainge, Kyrie Irving'in dünyanın en iyi oyuncusu olabileceğini söyledi.



The Athletic'ten Joe Vardon'a konuşan Danny Ainge, "Geçen sezona göre, bu sezon daha olgun bir Kyrie Irving var. Bence, şu an hayatının en rahat dönemini yaşıyor." ifadelerini kullandı.



Kyrie Irving'in liderliğiyle ilgili de gelen soruya Celtics Genel Menajeri, "Liderlik yapmak konusunda çok istekli. Sadece skorda liderlik ya da takımın en efektif oyuncusu olma konusunda değil takımını yüksek seviyeye çıkarmak isteyen bir lider olmak istiyor." ifadelerini kullandı.



Kyrie Irving de son dönemde verdiği röportajlarda gelecek yaz bitecek olan kontratını uzatmayı düşündüğünü açıklamıştı.



