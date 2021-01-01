Danilo Gallinari, en az iki hafta yok

Atlanta Hawks, çekilen MR'da sağ ayak bileği burkulması durumu onaylanmış olan Danilo Gallinari'yi en az iki hafta daha kenarda tutacağını açıkladı.



Gallinari, geçtiğimiz Çarşamba günü Brooklyn Nets'e karşı sakatlanmıştı ve yalnızca üç dakika oynadıktan sonra maçı terk etmek durumunda kalmıştı. 32 yaşındaki oyuncu, Cuma günkü maçta da oynamamıştı.



İtalyan forvet, Hawks'a geçtiğimiz ölü sezonda Oklahoma City Thunder'dan bir imza-ve-takas işleminin parçası olarak katılarak, üç yıllığı 61.5 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.



Gallinari, Thunder ile geçtiğimiz yıl %40.5 üçlük isabetiyle maç başına 18.7 sayı ile oynadıktan sonra, bu sezon oynadığı iki maçta 9.0 sayı ve 2.5 ribaund ortalamaları elde etti.



