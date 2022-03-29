Dani Alves, Trent Alexander-Arnold hayranı çıktı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterilen Dani Alves, adından söz ettiren mevcut sağ beklerle ilgili yorum yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dani Alves, Trent Alexander-Arnold hayranı çıktı
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29 Mart 2022 08:16
Barcelonalı Dani Alves, Avrupa'nın konuşulan sağ beklerini yorumladı.

Gelmiş geçmiş en iyi sağ bek oyuncularından biri olarak gösterilen ve 38 yaşında yeniden Barcelona'ya dönen Dani Alves, şimdilerde adından sıkça söz ettiren sağ bekler hakkında yorum yaptı.

Alves Chelsea'dan Reece James, PSGli Achraf Hakimi ve Liverpoollu Trent Alexander-Arnold 'a övgü dolu sözler kullanarak, "Trent harika bir futbolcu, birinci sınıf yeteneklere sahip. Reece James ve Hakimi'yi izlemeyi de seviyorum. Güç ve tekniği iyi birleştiriyolar. Üçünün de farklı tarzları var sahada ne yapmaları gerektiğine çok hakimler" diye konuştu.

38 yaşindaki Dani Alves devre arasında geldiği Barcelona'da 6 Lig, 2 Kral Kupası ve 1 Süper Kupa maçında 1 gol 3 asist üretti.

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