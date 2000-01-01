D'Angelo: "Olmam gereken yer, Minnesota"

Minnesota Timberwolves yıldızı D'Angelo Russell, Minnesota'nın, olması gereken yer olduğunu söyledi.



D'Angelo, lisede birinci sınıf öğrencisi olduğundan beri aynı şehirde iki yıldan fazla yaşamadı. Russell, Louisville'den lise ikinci sınıf sezonundan önce ayrılmıştı ve o zamandan beri sırayla Montverde, Columbus, Los Angeles, Brooklyn, San Francisco ve şimdi Minneapolis'te yaşadı.



Timberwolves kendisini havaalanında karşılamaya geldiğinde, Russell'ı bekleyen düzinelerce çalışan bulunuyordu.



"Geçmiş yıllardan, çocukluktan geldiğim yere kadar, insanlar ilk kez geldiğinizde sizin için bu büyüklükte sevgilerini ve desteklerini göstermiyorlar. İnsanlar bunu yapmıyor. Ekibin bu sevgi ve desteği hissetmem için böyle bir şeyi bir araya getirmesi yüzünden 'Bunun belgelenmesi lazım' diyordum. Bu ilk düşündüğüm şeydi."



Wolves, Russell'ı Warriors'tan almak için büyük bir bedel ödemişti ve kendisinin Karl-Anthony Towns'a ortak yıldız olabileceğine inanmışlardı:



"'Tamam' dedim. Olmam gereken yer burası."



Towns, geçtiğimiz Mart ayında arkadaşı için şöyle demişti: "Tüm kariyeri boyunca içinde bulunduğu ne durum olursa olsun, sanki istenmemiş gibi gözüküyordu. Ve o da bunu hissediyordu."



