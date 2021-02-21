Dan Petrescu: "Yediğimiz golden sonra oyundan düştük"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dan Petrescu: 'Yediğimiz golden sonra oyundan düştük'
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21 Şubat 2021 19:24
Süper Lig'in 26. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, üzgün olduklarını söyledi.

Petrescu, maçın ardından stadyumda düzenlenen basın toplantısında, mücadeleye iyi ve önde basarak başladıklarını belirtti.

Ancak erken gol yediklerini dile getiren Petrescu, "Sivasspor ilk atağında golü buldu. Ardından moral ve organizasyon anlamında düşüşe geçtik." dedi.

Petrescu, karşılaşmanın ikinci yarısında durumu toparlamaya çalıştıklarını ancak bunda da başarılı olamadıklarını ifade ederek, "Rakip yarı alanda gerektiği kadar fırsat bulamadık. Ardından Sivasspor ikinci golü buldu ve maçı bitirdi, üzgünüz." diye konuştu.



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