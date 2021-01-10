Dan Petrescu, resmen Kayserispor'da

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Kayseri'ye gelen Petrescu ile 1,5+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.



"Hoş geldin Dan Petrescu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz." denildi.



