Dan Petrescu, resmen Kayserispor'da

Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com
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Dan Petrescu, resmen Kayserispor'da
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10 Ocak 2021 20:00
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile sözleşme imzaladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Kayseri'ye gelen Petrescu ile 1,5+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Hoş geldin Dan Petrescu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz." denildi.



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