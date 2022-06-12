Damien Comolli, Konyalı yıldızı istiyor!

Konyaspor'un yıldız orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Boşnak orta saha oyuncusunun adı daha önce İtalya'nın Udinese takımıyla sıkça anılıyordu. Bu kez Amir ismi Fransa Ligue 2'de şampiyon olarak Ligue 1'e çıkan Toulouse ile anılmaya başlandı. Daha önce Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli, başkanlığını yaptığı Fransız kulübüne Amir Hadziahmetovic'i transfer etmek için Konyaspor'un kapısını çaldı.



Konyaspor'dan fiyat alan Comolli, düşünmek için süre istedi. Önümüzdeki günlerde Amir transferinde yeni gelişmelerin olabileceği öngörülürken, başarılı futbolcuyu Türkiye'den de isteyen kulüplerin olduğu bilgisine ulaşıldı.



(YENİ MERAM)

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