Dame N'Doye Kopenhag'dan ayrıldı

2018 yazında Trabzonspor'dan Kopenhag'a transfer olan Dame N'Doye kulübüyle yeni sözleşme için anlaşamadı ve takımdan ayrıldı.



Kopenhag'da 2 sezon görev alan Dame N'Doye parlak performansı ile dikkat çekiyordu.



"KULÜP TARİHİNİN EN İYİSİ"



Kopenhag teknik direktörü Stale Solbakken, 35 yaşındaki forvet için yaptığı açıklamada; "N'Doye şüphesiz kulüp tarihinin ve ligin en iyi forvetiydi. Kendi adını Kopenhag tarihine yazdırdı." dedi.



Solbakken açıklamalarının devamında; "Ciddi sakatlıklar yaşamasına rağmen onu bir yıl daha kulüpte tutmak istiyorduk ancak yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Başakşehir maçında oynayabilmesi için kısa süreli bir sözleşme de teklif ettik. Anlaşmaya varamadığımız için üzgünüz." dedi.



Dame N'Doye Kopenhag kariyeri boyunca 217 maça çıktı. 35 yaşındaki forvet, bu maçlarda takımına 118 gol ve 44 asistlik katkı sağladı.



