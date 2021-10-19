Daçka'nın iki maçı Kovid nedeniyle ertelendi

Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın 2 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Daçka'nın iki maçı Kovid nedeniyle ertelendi
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19 Ekim 2021 15:43
Darüşşafaka'nın çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, 24 Ekim Pazar günü ise ING Basketbol Süper Ligi'nde yapacağı müsabakalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlıların çarşamba günü Volkswagen Arena'da İsrail ekibi Hapoel U-NET ve 24 Ekim Pazar günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Büyükçekmece Basketbol'la oynayacağı maçların, takım ile teknik kadrodaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Hapoel U-NET karşılaşması için bilet alan taraftarların haklarının müsabakanın oynanacağı tarihte geçerli olacağı aktarıldı.

(Fotoğraf: @dackabasket)


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