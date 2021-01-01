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D'Angelo, eski koçu Scott için: "Salağın tekiydi"

Minnesota Timberwolves point guardı D'Angelo Russell, eski koçu Byron Scott'ı kendisine yönelik adil olmayan muamelesi nedeniyle "salak" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves point guardı D'Angelo Russell, eski koçu Byron Scott'ı kendisine yönelik adil olmayan muamelesi nedeniyle "salak" olarak nitelendirdi.

2015'te Los Angeles Lakers'ın ikinci sıradan Draft ettiği D'Angelo takımla beklenen çıkışı yakalamamış ve iki sene içinde yolları ayırmışlardı. O dönemki Lakers koçu Scott ile Russell'ın ilişkilerinin zayıf oluşu ise, genel olarak bilinen bir durumdu.

Bleacher Raporu yazarı Jake Fischer'ın yeni kitabı 'Built To Lose: How the NBA's Tanking Era Changed the League Forever', ikilinin ilişkisini oldukça ayrıntılı bir şekilde belgeledi ve Russell da bu konuda düşüncelerini sundu.

Scott, bu davranışlarını Russell'ın iyiliği için yaptığını belirtmiş olsa da, D'Angelo bunu böyle görmüyordu:

"Salağın teki. Bence sebepsiz yere kötü niyetliydi. Sağlam bir adamdır ama koç olarak, işinde kötü bir adamdı."


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