Cyle Larin için ilk teklif: 8 milyon euro!

PSV Eindhoven'dan sonra Fransa Ligi'nin köklü kulüplerinden Rennes de Kanadalı yıldız golcü Cyle Larin'in peşine düştü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Cyle Larin için ilk teklif: 8 milyon euro!
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27 Kasım 2020 09:27
Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden PSV Eindhoven'dan sonra Fransa Ligi'nin köklü kulüplerinden Rennes de Kanadalı yıldız golcü Cyle Larin'in peşine düştü.

Hollanda devi PSV Eindhoven'ın devre arasında Beşiktaş'a 8 milyon Euro'luk teklif yapacağı iddia ediliyor.

4'TE 4 YAPTI

Geçen sezon Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen başarılı forvetin, dönüşü muhteşem oldu. İlk golünü Antalya filelerine gönderen Larin; iki maçı boş geçtikten sonra adeta otomatiğe bağladı.

Denizlispor, Yeni Malatya ve G.Antep'i avlayan Kanadalı oyuncu, Başakşehir'i de es geçmedi ve üst üste 4 maçta 4 gol atmayı başardı

Süper Lig'de 8 maçta 5 gole ulaşan 25 yaşındaki Larin, PAOK maçında takımının tek golünü atmıştı. Kanadalı forvet, toplam 26 maçta 7 gol attığı 2018-19 sezonundaki performansını şimdiden yakalamaya çok yaklaştı.




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