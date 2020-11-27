Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden PSV Eindhoven'dan sonra Fransa Ligi'nin köklü kulüplerinden Rennes de Kanadalı yıldız golcü Cyle Larin'in peşine düştü.



Hollanda devi PSV Eindhoven'ın devre arasında Beşiktaş'a 8 milyon Euro'luk teklif yapacağı iddia ediliyor.



4'TE 4 YAPTI



Geçen sezon Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen başarılı forvetin, dönüşü muhteşem oldu. İlk golünü Antalya filelerine gönderen Larin; iki maçı boş geçtikten sonra adeta otomatiğe bağladı.



Denizlispor, Yeni Malatya ve G.Antep'i avlayan Kanadalı oyuncu, Başakşehir'i de es geçmedi ve üst üste 4 maçta 4 gol atmayı başardı



Süper Lig'de 8 maçta 5 gole ulaşan 25 yaşındaki Larin, PAOK maçında takımının tek golünü atmıştı. Kanadalı forvet, toplam 26 maçta 7 gol attığı 2018-19 sezonundaki performansını şimdiden yakalamaya çok yaklaştı.





