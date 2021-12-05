Cyle Larin'den Kasımpaşa maçı sonrası özür

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçındaki performansıyla beklentilerin altında kalan Cyle Larin, maç sonrası özür diledi.

, Fotoğraf; AA
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Cyle Larin'den Kasımpaşa maçı sonrası özür
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05 Aralık 2021 11:54
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçındaki performansıyla beklentilerin altında kalan Cyle Larin, birçok pozisyonu değerlendirememişti.

Mücadele sonrasında soyunma odasında teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla görüşen Larin, "Hava şartları ve zeminin yumuşaklığı yüzünden sıkıntı yaşadım. Kaçan golün mazereti olmaz ama yapmamalıydım. Taraftarlarımızdan yönetimden ve teknik ekipten özür dilerim" ifadelerini kullandı.  

 


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